Большинство из госпитализированных при стрельбе в Перми идут на поправку

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Большинство из пострадавших, госпитализированных после стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университет (ПГНИУ), выздоравливают, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на рабочем совещании с ректорами вузов в Перми.

"Мы навестили тех, кто госпитализирован. Большинство из них идут на поправку. Необходимая помощь оказывается нашими коллегами из министерства здравоохранения", - сказал Фальков.

Утром в понедельник, 20 сентября, студент юрфака открыл стрельбу в одном из корпусов ПГНИУ. В результате, по уточненным данным Минздрава РФ, погибли шесть человек, 24 пострадали. Напавшего ранили при задержании и госпитализировали. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Доступ на территорию вуза закрыт.

В связи с трагедией губернатор Пермского края Дмитрий Махонин объявил 21 сентября днем траура по погибшим при стрельбе. ПГНИУ также сообщил о трауре в вузе.