Поиск
Хроника последних дней СССР

Жертвам стрельбы в Перми было от 18 до 66 лет

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - В результате стрельбы в Пермском госуниверситете погибли шесть человек в возрасте от 18 до 66 лет, сообщает министерство безопасности Пермского края в телеграм-канале.

По данным министерства, среди погибших 66-летняя Маргарита Энгауз, 19-летний Ярослав Арамелев, 18-летняя Ксения Самченко, 19-летняя Екатерина Шакирова, 26-летняя Анна Айгельдина и 20-летняя Александра Мохова.

Утром 20 сентября студент юрфака открыл стрельбу в одном из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета. В результате, по уточненным данным Минздрава РФ, погибли шесть человек, 24 пострадали. Напавшего ранили при задержании и госпитализировали. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

В связи с трагедией губернатор Пермского края Дмитрий Махонин объявил 21 сентября днем траура по погибшим при стрельбе.

Стрельба в Пермском государственном университете

7
Хроника 03 февраля 2014 года – 20 сентября 2021 годаНападения в школах и вузах
Пермь ПГНИУ

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: понедельник, 20 сентября

Нападения в школах и вузах

Девять пострадавших при стрельбе в Перми находятся в тяжелом состоянии

Девять пострадавших при стрельбе в Перми находятся в тяжелом состоянии

Госдеп США заявил, что РФ на выборах не соблюдала международные обязательства

Госдеп США заявил, что РФ на выборах не соблюдала международные обязательства

"Почта России" за счет допэмиссии нарастит уставный капитал на 200 млрд рублей

Нападения в школах и вузах

Путин назвал стрельбу в Перми бедой для всей страны

Облсуд отменил выход по УДО убившего жену екатеринбургского фотографа

Облсуд отменил выход по УДО убившего жену екатеринбургского фотографа

В Госдуму прошли представители восьми партий

Нападения в школах и вузах

Власти Прикамья выплатят по 1 млн руб. семьям погибших при стрельбе в Перми

ЦИК РФ оценил явку на выборы в 51,68%

ЦИК РФ оценил явку на выборы в 51,68%

Лава извергающегося на острове Пальма вулкана движется в сторону моря

Лава извергающегося на острове Пальма вулкана движется в сторону моря
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');