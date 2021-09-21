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В МИД РФ назвали фантазиями заявления Госдепа по российским выборам

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Заявления Госдепартамента США по российским выборам - это ничем не подкрепленные фантазии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вашингтон, уже по традиции, выпуская антироссийские заявления, не утруждает себя приведением хоть какой-то конкретной фактуры, подкрепления своих фантазий", - сказала Захарова на брифинге во вторник.

Она подчеркнула, что США не признают не только объективность итогов состоявшихся выборов, но и "фактически отечественную избирательную систему как таковую, и при этом практически одновременно декларируют заинтересованность в конструктивном диалоге". "Один совет партнерам: либо пустословие, либо конструктивный диалог, что-то нужно выбрать", - добавила официальный представитель МИД РФ.

Захарова отметила, что российскую избирательную систему не удалось дестабилизировать, несмотря на беспрецедентное количество кибератак на ЦИК РФ, половина которых была произведена из США, и вмешательство американских интернет-платформ.

Ранее Госдепартамент США заявил, что Россия в ходе думских выборов не выполнила обязательств по соблюдению политических прав, а также обязательства перед ОБСЕ и другими международными и региональными организации.

"Действия России противоречат ее обязательствам, в том числе, в рамках международного пакта о гражданских и политических правах, а также обязательствам перед ОБСЕ и другими международными и региональными организациями", - говорится в заявлении на сайте Госдепартамента.

В частности, Госдепартамент раскритиковал применение российского законодательства об экстремистских и нежелательных организациях, а также об иноагентах.

Госдепартамент также отметил, что РФ не позволила наблюдателям из ряда международных организаций проследить за проведением выборов. Кроме того, в Вашингтоне заявили, что не признают проведения выборов в Госдуму "на суверенной украинской территории".

С 17 по 19 сентября в РФ прошли выборы разного уровня, в их числе - выборы в Госдуму.

Мария Захарова МИД РФ США Госдеп США

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