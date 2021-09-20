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Госдеп США заявил, что РФ на выборах не соблюдала международные обязательства

Госдеп США заявил, что РФ на выборах не соблюдала международные обязательства
Фото: Valya Egorshin/NurPhoto via Getty Images

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Россия в ходе думских выборов не выполнила обязательств о соблюдении политических прав, а также обязательства перед ОБСЕ и другими международными и региональными организации, заявил в понедельник госдепартамент США.

"Действия России противоречат ее обязательствам, в том числе, в рамках международного пакта о гражданских и политических правах, а также обязательствам перед ОБСЕ и другими международными и региональными организациями", - говорится в заявлении на сайте госдепартамента.

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Как указали авторы, выборы в РФ "прошли в условиях, которые не подходили для свободного и честного процесса". В частности, госдепартамент раскритиковал применение российского законодательства об экстремистских и нежелательных организациях, а также об иноагентах. "Эти меры сильно ограничили политический плюрализм и помешали российским гражданам воспользоваться гражданскими и политическими правами", - говорится в документе.

Госдеп также указал, что РФ не позволила наблюдателям из ряда международных организаций проследить за проведением выборов. В Вашингтоне также заявили, что не признают проведения выборов в Госдуму "на суверенной украинской территории".

"Мы призываем Россию следовать международным обязательствам по соблюдению прав человека и основным свобод, а также положить конец давлению на гражданское общество, политическую оппозицию и независимые СМИ", - заявил госдеп.

США Россия

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