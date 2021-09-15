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Москва ждет реакции Вашингтона на доказательства вмешательства в думские выборы

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Россия ждет ответа от Вашингтона после того, как предъявила доказательства о вмешательстве в российские выборы со стороны США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Факты касались отказа целого ряда западных интернет-платформ убирать запрещенный контент. Конкретные факты были переданы американскому послу (Джону Салливану - ИФ). Он воспринял этот документ как информацию, которую он обещал проверить", - сказал он журналистам в среду в Душанбе.

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Как сообщил Лавров, в ответ Салливан заявил, что "у него нет никаких данных о том, будто кто-то нарушает российское законодательство".

"Данные ему передали, они достаточно серьезны. Ждем ответа от наших американских коллег, почему такое происходит", - сказал глава российского МИД.

По его словам, американская сторона в ответ на претензии Москвы часто заявляет, что интернет-компании независимы и не подчиняются государству. "Но они должны подчиняться закону Российской Федерации. Есть основания полагать, что американское государство не совсем беспомощно", - подчеркнул Лавров.

В минувшую пятницу посол США в РФ был вызван в МИД России. В ходе встречи с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым ему заявили о категорической недопустимости вмешательства во внутренние дела России.

Россия США МИД РФ Сергей Лавров

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