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В посольстве РФ в Вашингтоне заявили о кибератаках на ЦИК из США

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Посольство РФ в Вашингтоне опубликовало на своей странице в фэйсбуке заявление, в котором отметило, что половина кибератак на Центризбирком в ходе выборов была осуществлена с территории США.

"В ходе нынешних выборов Центризбирком столкнулся с беспрецедентным количеством кибератак. При этом 50% из них зафиксированы именно с территории Соединённых Штатов. (...) Хотелось бы получить от американской стороны исчерпывающие разъяснения на этот счет", - подчеркивает посольство.

В заявлении диппредставительства отмечается, что "Цель таких взломов - дискредитация нашей избирательной системы". При этом дипломаты отметили, что голосование "прошло в полном соответствии с положениями внутреннего законодательства и нормами международного права".

При этом посольство подчеркивает, что "какие-либо недочёты не повлияли на общий ход голосования и не могут сказаться на итогах избирательной кампании".

Ранее госдеп США заявил, что Россия не соблюдала международные обязательства в ходе думских выборов. Госдеп также указал, что РФ не позволила наблюдателям из ряда международных организаций проследить за проведением выборов.

До этого президент "Ростелекома" Михаил Осеевский рассказал о 19 DDoS-атаках на связанные с выборами сайты. Он уточнил, что в атаках участвовали зараженные вирусами компьютеры из Индии, Индонезии, Бразилии, Украины, Ирана, Таиланда, Бангладеша, Китая, России, США, Германии, Вьетнама, Литвы, и "многих других" стран.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал заявления госдепа США необоснованными. По его мнению, "такая оценка граничит с вмешательством, где явно сквозит досада от того, что все попытки коллективного Запада повлиять на политическую ситуацию в России были радикально пресечены".

Россия США

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