Рост заболеваемости COVID-19 фиксируется в 11 регионах РФ

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Замедление темпов снижения заболеваемости коронавирусом наблюдается в России, при этом в 11 субъектах РФ уже фиксируется рост заболеваемости, заявила глава Роспотребнадзора, главный государственный врач страны Анна Попова.

"Эпидситуация в РФ на сегодняшний день остается достаточно стабильной, но вместе с тем напряженной. За предыдущую и эту неделю динамика к снижению сохраняется, это динамика восьми недель, но вместе с тем первая декада сентября сыграла свою роль, и темпы снижения замедлились. (...) На сегодняшний день снижение продолжается в 53 субъектах, в 21 субъекте мы наблюдаем стабильную картину в течение ряда недель без снижения и без роста, но в 11 субъектах РФ мы уже наблюдаем рост заболеваемости", - сказала Попова на заседании ЦИК РФ.

По ее словам, этот рост "пока не выраженный, не динамичный, но он, безусловно, есть".

Попова отметила, что в этой ситуации крайне важным в условиях выборов является исполнение санитарных мер, предложенных Роспотребнадзором. Она уточнила, что речь идет о ношении масок, наличии санитайзеров, соблюдении дистанции и т.д.

За прошедшее с открытия избирательных участков на Дальнем Востоке время нарушения, связанные с несоблюдением масочного режима, были выявлены на восьми участках.

Выборы различных уровней, в том числе в Госдуму VIII созыва, проходят в России с 17 по 19 сентября.

За последние сутки в РФ официально зарегистрировано 19 905 новых случаев заболевания коронавирусом, умер 791 заболевший. В пятницу вновь зафиксирован прирост заболевших - накануне число ежесуточных новых заболевших впервые за сентябрь преодолело планку в более 19 тыс. случаев. В четверг было зарегистрировано максимальное с 25 августа количество заболевших - 19 594 человека.

Всего в России за время пандемии, по данным оперативного штаба, зарегистрировано 7 234 425 случаев коронавируса, 196 626 умерших и 6 469 017 выписанных.