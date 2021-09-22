Для федеральной системы ДЭГ перепроверки голосов не потребовалось

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Для федеральной платформы дистанционного голосования пересчета голосов по итогам выборов не требуется, техническая группа столичного Общественного штаба по наблюдению за выборами перепроверит голоса только в Москве, сообщил председатель территориальной избирательной комиссии ДЭГ Илья Массух.

"Сейчас в Москве мы как раз будем возвращаться к транзакциям, которые прошли. Будем их пересчитывать и сравнивать с тем, как посчитали итоги. В федеральной системе такое не требуется, потому что, во-первых, результаты (были) быстро опубликованы, и нет вопросов по каким-то девиациям", - сказал он.

"В московском штабе принято решение технической группы провести переподсчет голосов. Дело в том, что все транзакции блокчейна были опубликованы и они доступны техническим наблюдателям. До понедельника следующей недели проведется этот подсчет с участием представителей компартий и заинтересованных депутатов, которые избирались по Москве. Будет проведен аудит системы", - добавил Массух.

Москва на прошедших выборах провела онлайн-голосование на собственной платформе, еще шесть регионов - на платформе, разработанной Центризбиркомом, Минцифры и "Ростелекомом". Итоги ДЭГ в Москве были подведены с задержкой в несколько часов, кроме того, кандидаты от оппозиции были недовольны тем, что онлайн они набрали меньше голосов, чем их главные соперники.

Ранее 22 сентября руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов объявил, что голоса, полученные через ДЭГ в регионе, будут перепроверены.