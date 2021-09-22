Общественный штаб поручил перепроверить электронные голоса в Москве

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Общественный штаб по наблюдению за выборами поручил своей технической группе перепроверить все голоса, полученные от избирателей столицы в ходе электронного голосования, сообщил руководитель штаба, зампред общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.

"Второе предложение - выложить все графики и элементы по электронному голосованию в открытый доступ", - продолжил он.

Он также попросил секретариат общественного штаба и коллег выложить всю информацию на сайт и в соцсетях.

"Третье предложение: поскольку у нас сохранились бумажные следы, я прошу ЦИК сохранять это, и, если потребуется после всех пересчетов, будем принимать решение о бумажном пересчете", - отметил он.

В Москве в сентябре проходило онлайн-голосование на платформе, разработанной мэрией, тогда как еще шесть регионов голосовали через другую систему. После завершения голосования оказалось, что в некоторых одномандатных округах кандидаты в Госдуму от оппозиции могли набрать больше голосов на традиционных участках, но проиграли по итогам онлайн-голосования. Также возникли вопросы к задержке публикации итогов ДЭГ: в мэрии Москвы и штабе по наблюдению это связали с необходимостью перепроверять все транзакции после повторных случаев голосования отдельных избирателей.

Отвечая на критику и сомнения, руководитель департамента информационных технологий (ДИТ) столицы Эдуард Лысенко заверял, что технология блокчейн, которая использовалась в системе электронного голосования в Москве, гарантирует, что "никто не может изменить запись" голосования, в том числе - оператор системы. Он заверил, что ключ шифрования системы опубликован и с его помощью любой человек с навыками программиста сможет проверить транзакции избирателей.

Венедиктов также отрицал возможность манипуляций с результатами ДЭГ. Он высказал мнение, что партии потеряли голоса при дистанционном голосовании, поскольку выбрали ошибочную стратегию и призывали своих сторонников бойкотировать онлайн-выборы.

На выборах в Госдуму в Москве во всех одномандатных округах победили кандидаты, которых поддержал мэр города Сергей Собянин.