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Хроника последних дней СССР

Вице-спикер Думы Толстой заявил, что закон о СМИ-иноагентах не требует изменений

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Предложенные журналистами ряда изданий корректировки в закон о СМИ-иноагентах нивелируют весь подход к регулированию этой сферы, закон пока не требует поправок, считает вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

"Любой законодательный акт в процессе правоприменения может быть откорректирован, если есть на это запрос. Пока что, я не вижу какой-то необходимости корректировать существующий закон", - сказал Толстой журналистам в воскресенье, отвечая на вопрос поправках в закон о признании СМИ иностранными агентами.

Он подверг критике предложения российских СМИ об изменении законодательства о редакциях, получающих финансирование из иностранных источников.

"Я считаю их (предложения СМИ по изменению закона о СМИ-иноагентах - ИФ) абсолютно обессмысливающими закон", - сказал Толстой.

По мнению вице-спикера, нужно посмотреть, как действующий закон будет функционировать дальше, а потом принимать решение "с другими СМИ и с Союзом журналистов России".

8 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле готовы начать экспертное обсуждение предложений российских СМИ об изменении законодательства об иноагентах после парламентских выборов.

"Да, мы видим конструктивные предложения, но насколько они реализуемы - да, будем обсуждать с экспертами", - сказал Песков.

Ряд российских изданий, в том числе "Новая газета" и "Эхо Москвы", поддержали открытое обращение с требованием изменить законодательство об иностранных агентах. В обращении, в частности, предлагается действующий список иноагентов упразднить и ввести судебный порядок признания иноагентом по представлению Минюста. Кроме того, есть предложения об упрощении отчетности, определении порядка и сроков выхода из статуса иноагента и уточнении критериев получения этого статуса.

Госдума Петр Толстой

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