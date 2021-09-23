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Хроника последних дней СССР

Памфилова заявила, что равнодушна к возможным санкциям США против нее

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила о том, что равнодушна к возможным санкциям со стороны США; для главы комиссии больше всего важно доверие российских избирателей.

"Я совершенно равнодушна к возможным санкциям, тем более, когда они основаны на доносах. Жалка и презренна участь стукачей. Для меня больше всего имеет значение доверие наших граждан, наших избирателей", - заявила Памфилова "Интерфаксу" в четверг.

Ранее комитет по процедурным вопросам Палаты представителей США одобрил поправку к проекту оборонного бюджета на 2022 финансовый год, рекомендующую рассмотреть введение санкций против 35 видных представителей российских властей и бизнесменов, которые, по мнению комитета, имеют отношение к нарушению прав человека. В список российских граждан, в отношении которых планируется ввести санкции, попала Памфилова.

Согласно тексту поправки, опубликованному комитетом, "спустя 180 дней после принятия этого закона, президент (Джо Байден - ИФ) должен представить соответствующим комитетам Конгресса заключение о том, действительно ли есть основания включить кого-то из данного перечня в санкционный список в рамках "закона Магнитского".

Эту инициативу представили конгрессмены Том Малиновски и Джон Кертис. Она носит рекомендательный характер и для вступления в силу еще должна пройти дальнейшую процедуру утверждения в Конгрессе США.

Элла Памфилова ЦИК РФ США

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