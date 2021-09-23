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Хроника последних дней СССР

При облете места крушения Ан-26 под Хабаровском выживших не нашли

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Облет места крушения Ан-26 под Хабаровском не показал наличие выживших в катастрофе людей, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его словам, людей искали с помощью оптики, но никого не заметили.

Тем временем, к месту крушения пешком идет группа спасателей, однако из-за сложного рельефа местности она продвигается медленно. Путь до места катастрофы может занять еще несколько часов.

"Спасатели после прибытия на место смогут достоверно установить, удалось ли кому-то спастись или нет", - сказал источник.

Ранее в четверг вертолет МЧС России обнаружил с воздуха обломки пропавшего накануне самолета Ан-26.

22 сентября самолет Ан-26 примерно в 40 километрах от Хабаровска исчез с радаров и перестал выходить на связь. На самолете была воздушная лаборатория, экипаж занимался проверкой наземных средств связи и радиолокационного оборудования в Хабаровском крае. На борту находились шесть человек.

Хабаровский край Ан-26

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