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Хроника последних дней СССР

Что произошло за день: пятница, 24 сентября

Залог для зампреда "НОВАТЭКа", новый рекорд смертности от COVID-19 в РФ и болезнь Сергея Галицкого

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Зампред "НОВАТЭКа" Марк Джетвей освобожден под залог в $80 млн. Как сообщалось, американские власти предъявили ему обвинение в сокрытии активов в целях уклонения от уплаты налогов. В начале торгов на "Московской бирже" падение котировок "НОВАТЭКа" превысило 4%.

- В России зафиксирован максимальный уровень суточной летальности от COVID-19 с начала пандемии: по данным оперштаба, умерли 828 человек. Всего в стране за сутки выявили 21 379 новых случаев болезни. В мире число случаев заражения COVID-19 превысило 230,5 млн.

- В Ставрополье объявили о приходе четвертой волны COVID-19. С начала пандемии в Ставропольском крае коронавирусной инфекцией заразились более 83,7 тыс. человек, из них более 2,8 тыс. пациентов скончались.

- ЦИК признал думские выборы состоявшимися. "Единая Россия" получила 324 мандата из 450. Итоговая явка на выборах в РФ составила 51,72%.

- Москва поднялась на 50-е место рейтинга крупнейших финансовых центров мира, Нью-Йорк продолжает оставаться на лидирующей позиции.

- Олег Знарок вновь возглавил сборную России по хоккею. Он работал со сборной России с 2014 по 2018 годы. С ней он выиграл золотые медали зимней Олимпиады-2018 в Пхенчхане, а также ЧМ-2014.

- Сергей Галицкий заявил о своей болезни и скорых реформах в ФК "Краснодар". Чем он болен, основатель "Магнита" не уточнил.

- Биткойн подешевел на заявлениях китайского ЦБ о том, что криптовалюты не являются законным платежным средством на территории КНР.

Фотохроника 24 сентября

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