ЦИК отклонил требование "Яблока" признать недействительными итоги выборов в Госдуму

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Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Центризбирком России в пятницу принял решение оставить без удовлетворения жалобу партии "Яблоко", которая обратилась в комиссию с просьбой признать результаты прошедших парламентских выборов по федеральному избирательному округу недействительными.

"Жалобу партии "Яблоко" оставить без удовлетворения", - говорится в резолюции рабочей группы ЦИК РФ, которую на заседании в пятницу зачитал член комиссии Антон Лопатин.

По его словам, Центризбирком детально рассмотрел жалобу партии. "Эту жалобу можно разделить на две составляющие. Первая составляющая - это часть, связанная с ограничением пассивного избирательного права. Вторая часть связана с агитацией. Третья часть - общая", - пояснил он.

"Начну с части, связанной с ограничением пассивного избирательного права. Действительно есть норма законодательства, ЦИК - правоприменительный орган и все нормы в своей компетенции исполняет в соответствии с законодательством. Действительно появились такие нормы, которые связаны с экстремизмом и терроризмом; нормы, связанные с иностранными агентами и аффилированными с ними. Руководствуясь исключительно законодательством или решением судов, ЦИК принимала свои постановления", - отметил Лопатин.

"В части агитации ещё раз скажу про Вишневского, который никакого отношения к выборам депутатов Госдумы не имеет", - добавил он.

В свою очередь член ЦИК России с правом совещательного голоса, назначенный партией "Яблоко", Григорий Макаров, заявил на заседании комиссии, что в ходе парламентских выборов были лишены пассивного избирательного права некоторые кандидаты от "Яблока", в частности, лидер псковского отделения партии Лев Шлосберг.

По словам Макарова, на выборах были нарушения предвыборной агитации и информирования в отношении партии, а также проблемы с дистанционным электронным голосованием - некоторые избиратели получали отказы на участие в нем.

Ранее партия "Яблоко" потребовала от Центризбиркома России признать недействительными результаты выборов депутатов Госдумы по федеральному избирательному округу. "Нарушения, допущенные при проведении голосования и при установлении итогов выборов, не позволяют с достоверностью определить результаты волеизъявления избирателей", - говорится в жалобе "Яблока".

"Обязанность маркировать агитационные материалы "Яблока" информацией об аффилированности одного из кандидатов с "иностранным агентом", многочисленные случаи снятия кандидатов от партии с выборов, ограничения на агитацию существенно повлияли на настроения общества и исказили волеизъявление граждан", - отмечается в документе.