"НОВАТЭК" пообещал арестованному в США Марку Джетвею всю необходимую поддержку

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - "НОВАТЭК" не имеет отношения к судебным слушаниям в отношении заместителя председателя правления Марка Джетвея, но "следит за развитием ситуации и будет оказывать всю необходимую поддержку", говорится в релизе компании.

"Насколько нам известно из сообщений правоохранительных органов США, в настоящее время Джетвей находится в процессе судебного разбирательства в США в отношении предполагаемой неуплаты персональных налогов. Компания не имеет отношения к процессу и не обладает деталями разбирательства. "НОВАТЭК" следит за развитием ситуации и будет оказывать всю необходимую поддержку", - отмечается в тексте.

Как сообщалось, в 2014 году "НОВАТЭК" подпал под финансовые санкции США, в результате Джетвей был вынужден перестать участвовать в финансовых сделках компании, а также переговорах по их заключению.

"Джетвей долгие годы является основным представителем компании перед профессиональным и инвестиционным сообществом, внося неоценимый вклад в деятельность "НОВАТЭКа". В 2014 г. Джетвей ушел из совета директоров "НОВАТЭКа", покинул должность главного финансового директора компании и, согласно внутреннему приказу "НОВАТЭКа", в дальнейшем не принимал участия в финансовой деятельности компании, включая привлечение финансирования", - также отмечает "НОВАТЭК".

"Ситуация никоим образом не затрагивает операционную и финансовую деятельность "НОВАТЭКа", - особо подчеркивается в релизе.

Как сообщалось, американские власти Марку Джетвею обвинение в сокрытии активов в целях уклонения от налогов. Как говорится в сообщении Минюста США, Джетвей арестован, ему угрожают длительные сроки заключения - до 20 лет по самой тяжелой из статей обвинения.

По версии налоговиков, в период с 2005-го по 2016 год он при помощи офшорных схем скрывал свои активы, чтобы не платить налоги. Объем средств на счетах в швейцарском банке, которые Джетвей, по версии обвинения, укрывал от властей США, на пике доходил до $93 млн. Чтобы не декларировать эти средства, он предпринимал целенаправленные шаги, в частности, указывая свою жену, гражданку России, в качестве бенефициара активов.

Источник в посольстве РФ в США заявил "Интерфаксу", что Джетвей пока не обращался за консульской помощью в связи с задержанием. Дипмиссия в Вашингтоне запросила Госдепартамент о его местонахождении, также сообщил собеседник агентства.