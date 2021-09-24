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Посольство РФ в США запросило Госдеп о местонахождении финдиректора "НОВАТЭКа"

Посольство РФ в США запросило Госдеп о местонахождении финдиректора "НОВАТЭКа"
Фото: imago/Xinhua/ТАСС

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Задержанный в США финансовый директор ПАО "НОВАТЭК" Марк Джетвей пока не обращался к российским дипломатам за консульской помощью в связи с задержанием, дипмиссия в Вашингтоне запросила Госдепартамент о его местонахождении.

"Нет, обращения об оказании консульской поддержки к нам не поступало", - сказал в пятницу "Интерфаксу" источник в российском посольстве.

По словам собеседника агентства, "мы обратились в Госдеп с целью узнать о местонахождении Марка Джетвея". "Мы планируем организовать консульский звонок в Госдепартамент", - сообщил дипломат.

Американские власти предъявили главному финансовому директору ПАО "НОВАТЭК" Джетвею обвинение в сокрытии активов в целях уклонения от налогов. По сообщению Минюста США, Джетвей арестован, ему грозит до 20 лет лишения свободы по самой тяжкой из статей обвинения.

По версии налоговиков, в период с 2005 по 2016 год Джетвей при помощи офшорных счетов скрывал принадлежащие ему активы, чтобы не платить налоги. Объем средств на счетах Джетвея в швейцарском банке, которые он, по версии обвинения, скрывал от властей США, на пике доходил до $93 млн. Чтобы не декларировать эти средства, Джетвей предпринимал целенаправленные шаги, в частности, указывая жену, которая является гражданкой РФ, в качестве бенефициара активов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в пятницу журналистам, что Россия готова оказать Джетвею, который является гражданином РФ, необходимую поддержку по линии МИД. Он добавил, что Россия не может вмешиваться в конфликт Джетвея с американским правосудием, поскольку тот также является гражданином США и "несет в плане налогов определенные обязательства".

Управляющий партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Алексей Добрынин предположил, что Джетвею может грозить "по минимуму около 40 лет лишения свободы". "Маловероятно, что даже при заключении сделки со следствием и возмещении ущерба наказание может быть очень мягким, если его признают виновным по обвинениям, которые опубликовал Минюст США", - сказал Добрынин.

НОВАТЭК Марк Джетвей США Госдепартамент

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