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"НОВАТЭК" прокомментировал арест своего финдиректора в США

"НОВАТЭК" прокомментировал арест своего финдиректора в США
Марк Джетвей
Фото: Митя Алешковский/ТАСС

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Арест финдиректора "НОВАТЭКа" Марка Джетвея в США не скажется на работе компании, говорится в ее комментарии.

Компания не получала "никаких официальных запросов или других документов от властей США или других стран относительно Марка Джетвея" и теперь выясняет обстоятельства случившегося.

Об аресте Джетвея Минюст США сообщил накануне. По версии американских налоговых органов, Джетвей с 2005 по 2016 год через офшорные схемы скрывал принадлежащие ему активы, чтобы не платить налоги. Объем средств на счетах Джетвея в швейцарском банке, которые он, по версии обвинения, скрывал от властей США, на пике доходил до $93 млн. Чтобы не декларировать эти средства, Джетвей предпринимал целенаправленные шаги, в частности, указывая свою жену, гражданку России, бенефициаром этих активов. По самой тяжелой статье обвинения ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Джетвей родился и получил образование в США, в 1995 году он перебрался в Россию и в июле 2019 года получил российское гражданство.

НОВАТЭК США Марк Джетвей

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