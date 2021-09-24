"НОВАТЭК" прокомментировал арест своего финдиректора в США

Марк Джетвей Фото: Митя Алешковский/ТАСС

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Арест финдиректора "НОВАТЭКа" Марка Джетвея в США не скажется на работе компании, говорится в ее комментарии.

Компания не получала "никаких официальных запросов или других документов от властей США или других стран относительно Марка Джетвея" и теперь выясняет обстоятельства случившегося.

Об аресте Джетвея Минюст США сообщил накануне. По версии американских налоговых органов, Джетвей с 2005 по 2016 год через офшорные схемы скрывал принадлежащие ему активы, чтобы не платить налоги. Объем средств на счетах Джетвея в швейцарском банке, которые он, по версии обвинения, скрывал от властей США, на пике доходил до $93 млн. Чтобы не декларировать эти средства, Джетвей предпринимал целенаправленные шаги, в частности, указывая свою жену, гражданку России, бенефициаром этих активов. По самой тяжелой статье обвинения ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Джетвей родился и получил образование в США, в 1995 году он перебрался в Россию и в июле 2019 года получил российское гражданство.