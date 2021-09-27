Упал спрос на вакцинные туры в Россию

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Спрос иностранцев на вакцинные туры в Россию сократился по сравнению с зимой 2021 года, но остается высоким, сообщил директор ассоциации туроператоров по выездному туризму "Турпомощь" Александр Осауленко.

"К концу прошлого года интерес к российской вакцине был большой, и заявок туроператоры получали много, по различным оценкам от 100 до 120 тысяч. Сегодня спрос ниже, но свои 25-30 тысяч заявок туроператоры имеют в онлайн-режиме", - сказал он и напомнил, что вакцинные туры организуются по поручению президента Владимира Путина. Этим займется комитет при "Турпомощи", в который войдут представители МИДа, Минздрава и Ростуризма.

Глава Ростуризма Зарина Догузова на Восточном экономическом форуме пообещала, что это поручение будет реализовано до конца 2021 год для иностранцев, у которых есть право на въезд в Россию.

По словам Осауленко, Сан-Марино, Венгрия и Сербия уже организуют въездной туризм на базе российской вакцины.

"Первые Сан-Марино создали такой продукт - два раза по три дня с вакциной, и под это сделали специальные программы, достаточно дешевые с точки зрения стоимости ночевки в отелях. Россия, которая поставляет на мировой рынок свою вакцину, решила не оставаться в стороне", - рассказал он.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин добавил, что сейчас разрабатывается формат приема туристов, приезжающих для вакцинации, не в виде отдельных поездок от случая к случаю, а на постоянной основе.

Российские туроператоры начали предлагать туристам вакцинные туры за рубеж, чтобы те могли привиться препаратом, одобренным Всемирной организацией здравоохранения. Чаще всего россияне ездят для этого в Сербию и Германию.