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В Крыму завели дело после того, как тигр откусил палец ребенку в парке "Тайган"

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Травмирование годовалого ребенка при посещении крымского парка львов "Тайган" стало причиной возбуждения уголовного дела о небезопасных услугах. Об этом сообщается на сайте главного следственного управления СКР по Крыму и Севастополю во вторник.

Оно квалифицировано по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

"В рамках предварительного следствия будет дана оценка как действиям персонала по предоставлению услуги и фактам последующего оказания медицинской помощи, так и в части обеспечения мер безопасности и соблюдения прав ребенка лицами, на которых в силу закона возложена обязанность по его воспитанию", - говорится в сообщении.

26 сентября 22-летняя женщина поднесла ребенка вплотную к клетке тигра. Хищник укусил малыша за руку, после чего ему пришлось ампутировать палец.

Следователи выясняют обстоятельства происшествия. Инцидент вызвал резонанс в соцсетях: некоторые считают виновной мать, сама она винит в произошедшем владельцев парка, не обеспечивших достаточную безопасность у клетки с тигром и оказание медпомощи.

"Тайган" – крупнейший в Европе питомник львов, тигров, жирафов и других зверей. Его основал бизнесмен Олег Зубков в 2012 году на берегу Тайганского водохранилища в Белогорском районе Крыма.

Крым Тайган СКР

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