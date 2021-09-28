Два парапланериста столкнулись во время полета в Крыму

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Два парапланериста получили травмы из-за столкновения во время полета на востоке Крыма, сообщает МЧС республики во вторник.

"Во время общения с пострадавшими спасатели МЧС Крыма выяснили, что во время полета на параплане мужчины допустили столкновение друг с другом и упали на землю с высоты около пяти метров", - говорится в сообщении.

Один мужчина травмировал позвоночник, второй – получил ушибы и ссадины.

Парапланеризм – популярный в Крыму экстремальный вид спорта. Местные спасатели регулярно распространяют сообщения об инцидентах с этими летательными аппаратами.