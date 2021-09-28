Рассекречено дело об убийстве нацистами больных детей на курорте Теберда

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - УФСБ по Крыму и Севастополю рассекретило и обнародовало материалы уголовного дела в отношении главного врача курорта "Теберда" (сейчас входит в Карачаево-Черкесскую Республику), причастного к уничтожению детей-евреев в годы Великой Отечественной войны.

"Материалы уголовного дела затрагивают события декабря 1942 года, когда фашистами, оккупировавшими курорт "Теберда", были уничтожены 47 детей из числа евреев, проходивших там лечение. По поручению нацистов главврач участвовал в составлении списков этих детей", - сообщила во вторник пресс-служба управления.

Детей эвакуировали на курорт из нескольких санаториев Советского Союза, в том числе из Крыма. Из рассекреченных документов следует, что в конце декабря 1942 года медикам поручили загрузить всех еврейских детей в специальную машину.

"Согласно показаниям свидетелей, когда маленьким пациентам объявили, что их якобы перевезут в черкесский детский дом, где их будут хорошо кормить, дети не поверили и заплакали, заявив, что их везут убивать. Большинство ребят страдали костным туберкулезом и не могли самостоятельно передвигаться. 47 полураздетых детей в возрасте от 3 до 19 лет сложили в кузов машины одного на другого", - говорится в сообщении.

Машина оказалась так называемой душегубкой, которую использовали для отравления людей газом. Ее отогнали в лес, где она стояла около часа. Убитых потом сбросили в Тебердинское ущелье.

По свидетельствам очевидцев, шестерых детей еврейской национальности удалось спасти: при поступлении в санатории некоторые врачи либо умышленно не заполнили графу, либо вписали другую национальность. Эти дети остались живы и вернулись к родителям.

Отмечается, что главврач курорта был приговорен к 25 годам лишения свободы.

Рассекреченные документы переданы в "Фонд-100" в рамках проекта "Без срока давности".