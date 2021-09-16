В Швеции разрешили вакцинировать от COVID-19 подростков с 12 до 15 лет

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен объявил о начале вакцинации от коронавируса COVID-19 подростков с 12 до 15 лет, сделать прививку можно будет уже осенью, сообщают в четверг европейские СМИ.

"Это снизит риски тяжелого течения болезни и того, что вы пропустите школу", - приводят СМИ заявление Левена на пресс-конференции.

В Швеции по крайней мере одну дозу вакцины получило 80% населения возрастом старше 16 лет, почти 75% - двумя дозами.

Европейский регулятор EMA рекомендовал применение для подростков старше 12 лет вакцин компаний Pfizer/Biontech и Moderna. Ранее вакцинацию подростков разрешили и в других европейских странах - во Франции, в Германии, в Испании, в Италии, в Португалии.

По данным сайта Worldometers, собирающего статистику по коронавирусу, всего в Швеции за время пандемии выявили свыше 1,1 млн случаев заражения коронавирусом, более 14,7 тыс. заболевших COVID-19 скончались.