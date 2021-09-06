Почти половина штата "АвтоВАЗа" оказалась в режиме простоя из-за дефицита компонентов

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Порядка 15 тысяч сотрудников "АвтоВАЗа", в зависимости от работы сборочных линий, находятся в режиме простоя с выплатой двух третей заработной платы, сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

О готовности помочь тольяттинскому заводу в разрешении ситуации с простоем заявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на встрече с руководством "АвтоВАЗа" и ООО "Роберт Бош Самара" (самарское представительство Bosch).

Согласно пресс-релизу, для минимизации простоя работников уже увеличен объем производства запасных частей, организовано дополнительное обучение персонала, продолжают работать сотрудники, выпускающие комплектующие для производства в Ижевске и на заводе Renault в Москве.

"Для поддержки работников мы перенесли корпоративный отпуск, который был ранее запланирован на конец декабря, на 25-27 августа, с полной выплатой отпускных за эти дни. 24 августа была выплачена премия по итогам работы за I полугодие в размере 8 тыс. рублей. Кроме того, работники, сделавшие прививку от COVID-19, получают по 3 тыс. рублей", - приводит пресс-служба слова вице-президента по персоналу и социальной политике "АвтоВАЗа" Дмитрия Михайленко.

Планируется, что после нормализации ситуации с поставками комплектующих от "Роберт Бош Самара" автозавод восполнит производственные потери за счет работы по субботам и 9-часовых рабочих смен.

Согласно отчету "АвтоВАЗа" за 2020 год, численность персонала компании на конец прошлого года составила 34 198 человек. Таким образом, в зависимости от режима работы сборочных линий, в простое находится 44% сотрудников.

"АвтоВАЗ" весной-летом не единожды вводил вынужденные простои из-за перебоев с поставками комплектующих. Нагнать приостановки автопроизводитель пытался шестидневными рабочими неделями, которые также приходилось отменять из-за дефицита автокомпонентов.

После корпоративного отпуска, продлившегося с 26 июля по 15 августа, "АвтоВАЗ" вновь был вынужден останавливать производство в Тольятти из-за дефицита электронных компонентов, поставляемых самарским представительством компании Bosch.

"АвтоВАЗ" выпускает автомобили Lada и Renault. Производственные площади компании находятся в Тольятти и Ижевске. Владельцем 100% российского автопроизводителя является голландская компания Alliance Rostec Auto B.V. - СП "Ростеха" (32%) и Renault Group (68%).