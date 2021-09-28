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Суд в ноябре рассмотрит жалобы Twitter и Facebook на штрафы на 36 млн рублей

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы 10 ноября рассмотрит апелляционные жалобы Twitter, Facebook и WhatsApp, которые оспорили назначенные им штрафы за неисполнение требований закона перенести данные российских пользователей на территорию России. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.

Мировой суд 26 августа оштрафовал Twitter и Facebook на 17 и 15 млн рублей соответственно за повторный отказ локализовать , выразившееся в отказе локализовать данные россиян на территории страны. WhatsApp был впервые привлечен к административной ответственности за такое правонарушение, и ему назначили штраф в 4 млн рублей.

У Google пока один штраф за такое же нарушение - 3 млн рублей.

В Роскомнадзоре отмечали, что персональные данные российских пользователей локализовали порядка 600 работающих в России иностранных компаний, в том числе Apple, Microsoft, Samsung, PayPal, Booking, LG.

Таганский суд в 2016 году за отказ локализовать данные россиян заблокировал соцсеть LinkedIn. С Facebook и Twitter вопрос о локализации данных обсуждается с 2015 года.

Twitter Facebook WhatsApp Таганский суд Пакет Яровой

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