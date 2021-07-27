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В Казахстане заблокировали LinkedIn

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - В Казахстане Министерство информации и общественного развития сообщило, что решило заблокировать соцсеть LinkedIn за нарушения требований закона о связи.

Проверка выявила, что на ресурсе есть реклама интернет-казино и создаются фейковые аккаунты от имени реальных людей, не имеющих к этим страницам никакого отношения. Это нарушает не только законы Казахстана, но и собственные правила LinkedIn, отметили в Министерстве.

Чиновники направили администрации LinkedIn уведомление с требованием устраненить выявленные нарушения, реакции на уведомление не последовало. В ведомстве добавили, что в случае устранения нарушений доступ к соцсети будет восстановлен.

В России LinkedIn блокируется с 2016 года по решению суда за отказ локализовать данные российских пользователей, чего требует так называемый "пакет Яровой". Вопрос о локализации соцсетями Facebook и Twitter данных российских граждан на территории России обсуждается с компаниями с 2015 года.

LinkedIn Казахстан Мининформации

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