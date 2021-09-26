Песков сказал, что заявления Эрдогана по Крыму оставили "неприятный след"

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о Крыме накануне его визита в Россию оставляют неприятный след, однако не рушат перспективы его успешной поездки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В этой ситуации, наверное, но чуть-чуть, так сказать, оставило неприятный след, что подобные заявления стали озвучиваться в дни завершения подготовки к предстоящему визиту. Но тем не менее, это никоим образом не рушит перспективы проведения успешного и содержательного, и конструктивного рабочего визита президента Эрдогана в Россию", - сказал он в интервью Владимиру Соловьеву в студии программы "Москва.Кремль.Путин" телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

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