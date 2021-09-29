В РФ не планируют вводить новые COVID-ограничения на федеральном уровне

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Ситуация с коронавирусом в стране - серьезный повод для обеспокоенности и очередной мобилизации, но о новых серьезных ограничениях на федеральном уровне сейчас речь не идет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Эта ситуация, конечно, является серьезным поводом не просто для обеспокоенности, а для очередной мобилизации", - сказал Песков журналистам в среду, отвечая на вопрос о росте смертности из-за коронавируса.

Что касается возможности новых ограничительных мер на федеральном уровне, то "в настоящее время об этом речи не идет", отметил он.

По его словам, в Кремле видят, что цифры заболеваемости и смертности в связи с коронавирусом растут.

"К сожалению, мы видим очередную тенденцию к повышению заболеваемости коронавирусом и, конечно же, мы видим очень печальные антирекорды в плане смертности. Конечно, это требует нашего внимания", - заявил пресс-секретарь президента.

Он отметил, что субъекты РФ обладают особыми полномочиями в данной сфере и некоторые из них уже энергично принимают меры.

"Мы видим, что какие-то регионы уже ввели QR-код, какие-то собираются (вводить) ограничения на массовые мероприятия, на учебный процесс. Динамика в целом ряде регионов действительно не очень хорошая в плане очередного скачка. Каждый регион в зависимости от своей специфики принимает меры самостоятельно", - сказал Песков.

По данным оперштаба на среду, в РФ зафиксирован очередной антирекорд по летальным исходам среди заразившихся коронавирусом - умерли за сутки 857 человек, это новое максимальное значение за всю пандемию.