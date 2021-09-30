Мурашко сообщил о наблюдении врачей за 900 тысячами больных COVID-19

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Сейчас в России под наблюдением врачей находятся 900 тысяч заразившихся коронавирусом, сообщил в президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 глава Минздрава Михаил Мурашко.

Темпы прироста заболеваемости за последнюю неделю он оценил как "достаточно высокие". Быстрее всего, по его днным, она растет Московской, Новгородской, Ивановской, Ярославской, Курганской, Ульяновской областях, а также Красноярском крае и Мордовии.

Нагрузка на медиков уже требует мобилизации всей системы здравоохранения, считает министр. Сейчас под COVID-19 развернуто 217 тысяч коек, это на 13% больше чем неделей ранее, отметил глава Минздрава.

"За прошедшую неделю мы удерживали долю свободного коечного фонда на уровне 15%, и это обеспечивает доступность для населения", - подчеркнул Мурашко.

В больницах у 11% пациентов заболевание протекает тяжело, 5000 человек находятся в реанимации. Общее количество доступных реанимационных коек по стране - более 25 тысяч, дефицита, по словам министра, нет.

На этом же заседании премьер-министр Михаил Мишустин сказал, что полностью привились от коронавируса больше 40 млн россиян, но этого все равно мало для формирования коллективного иммунитета.

По данным оперштаба на утро четверга, за минувшие сутки прирост заболеваемости по стране составил 23 888 новых случаев заражения, это сопоставимо с 24-26 июля, когда начинался постепенный спад заболеваемости после резкого всплеска из-за "дельты". Умерли за сутки 867 заболевших, это новый антирекорд.