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Путин и Эрдоган начали переговоры в Сочи

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - В Сочи начались переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как сообщалось ранее, переговоры президентов запланированы в формате "один на один" с участием переводчиков.

"Два президента сначала проведут переговоры, а затем продолжат общение уже за рабочим завтраком", - рассказал Песков на брифинге.

Он добавил, что этот саммит по сути будет означать для Путина выход из самоизоляции. Привит ли от COVID-19 Эрдоган, Песков говорить отказался.

Российский лидер 14 сентября сообщил, что вынужденно ушел на карантин из-за случаев заражения коронавирусом в его ближайшем окружении. Через несколько дней он уточнил, что заболевших в Кремле - десятки. Песков предполагал, что президент будет на изоляции не менее недели.

Накануне встречи пресс-служба Кремля сообщила, что два лидера планируют обсудить различные аспекты российско-турецкого партнерства в политической и торгово-экономической областях, а также развитие ситуации в Закавказье. Песков предполагал, что они еще обсудят ситуацию в Афганистане, Сирии и Ливии.

В последнее время Эрдоган и другие представители руководства Турции говорили, что Анкара признает Крым украинским. В Москве выражали сожаление по поводу этой позиции и выражали готовность разъяснить ее ошибочность.

Песков перед началом переговоров сказал, что Крым обсуждаться не будет, но отметил важность вопроса о военно-техническом сотрудничестве Украины и Турции.

По сведениям источников Bloomberg, Эрдоган планировал попросить Москву помочь предотвратить атаки бойцов курдских военизированных формирований против турецких военных на севере Сирии.

Турция Реджеп Тайип Эрдоган Владимир Путин Сочи коронавирус Крым Сирия Афганистан

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