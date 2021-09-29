Путин и Эрдоган начали переговоры в Сочи

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - В Сочи начались переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как сообщалось ранее, переговоры президентов запланированы в формате "один на один" с участием переводчиков.

"Два президента сначала проведут переговоры, а затем продолжат общение уже за рабочим завтраком", - рассказал Песков на брифинге.

Он добавил, что этот саммит по сути будет означать для Путина выход из самоизоляции. Привит ли от COVID-19 Эрдоган, Песков говорить отказался.

Российский лидер 14 сентября сообщил, что вынужденно ушел на карантин из-за случаев заражения коронавирусом в его ближайшем окружении. Через несколько дней он уточнил, что заболевших в Кремле - десятки. Песков предполагал, что президент будет на изоляции не менее недели.

Накануне встречи пресс-служба Кремля сообщила, что два лидера планируют обсудить различные аспекты российско-турецкого партнерства в политической и торгово-экономической областях, а также развитие ситуации в Закавказье. Песков предполагал, что они еще обсудят ситуацию в Афганистане, Сирии и Ливии.

В последнее время Эрдоган и другие представители руководства Турции говорили, что Анкара признает Крым украинским. В Москве выражали сожаление по поводу этой позиции и выражали готовность разъяснить ее ошибочность.

Песков перед началом переговоров сказал, что Крым обсуждаться не будет, но отметил важность вопроса о военно-техническом сотрудничестве Украины и Турции.

По сведениям источников Bloomberg, Эрдоган планировал попросить Москву помочь предотвратить атаки бойцов курдских военизированных формирований против турецких военных на севере Сирии.