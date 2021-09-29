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Ритейлеры РФ сообщили, что вакцинировали большинство сотрудников

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Большинство сотрудников торговых сетей, входящих в Ассоциацию компаний розничной торговли, вакцинированы от COVID-19, а в магазинах соблюдаются меры безопасности, заявляют в АКОРТ.

"Большинство сотрудников торговых сетей, входящих в АКОРТ, прошли вакцинацию, в магазинах соблюдаются меры безопасности: в работе используются маски и перчатки, контролируется соблюдение посетителями масочного режима и социальной дистанции, проводится обработка наиболее используемых контактных поверхностей и др.", - сказал "Интерфаксу" председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев.

"Это позволяет замедлить или предотвратить распространение коронавирусной инфекции и сделать процесс приобретения товаров в торговых сетях максимально безопасным", - добавил он.

АКОРТ объединяет крупнейших ритейлеров, включая X5 Retail Group, "Магнит", "Ленту", "М.Видео", "Эльдорадо", "Детский мир" и др.

Ранее в среду главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Сергей Михайлов сообщил, что в торговом центре "Гагаринский" в Москве выявили скопление посетителей без масок. По его мнению, администрация ТЦ не приняла "исчерпывающих мер" по организации работы с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Юридическому лицу теперь грозит штраф в размере до 300 тыс. рублей. В случае установления факта причинения вреда здоровью человека размер штрафа может вырасти до 1 млн рублей. Кроме того, объект могут закрыть на срок до 90 суток.

"Гагаринский" стал третьим столичным ТЦ, где за последние дни выявили нарушения масочного режима. Ситуация с COVID-19 в Москве ухудшилась в сентябре, зафиксирован рост заболеваемости.

Между тем, руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк заявил, что о введении дополнительных ограничений говорить рано. "Мы начали более жестко подходить в отношении тех предприятий, которые такие нарушения (отсутствие масок) допускают. Их будут как штрафовать, так и, вероятно, по решению суда, приостанавливать их деятельность. Это касается не только торговых центров, но и других предприятий торговли, разных магазинов, в том числе ресторанов и кафе", - сказал он в эфире радио "Эхо Москвы".

Хроника 09 января 2020 года – 29 сентября 2021 годаПандемия коронавируса
Игорь Караваев АКОРТ Коронавирус

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