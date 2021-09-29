Суточная заболеваемость COVID в Москве вновь выросла

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Более 3 тысяч случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в Москве за сутки, следует из обнародованных данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19.

По данным штаба, за последние сутки в Москве выявили 3 004 больных COVID-19. Накануне сообщалось о 2 541 случае инфицирования. Таким образом, заболеваемость в столице выросла на 463 случая.

За сутки коронавирус привел к смерти 65 человек. С начала пандемии скончались 28 918 москвичей.

Выздоровели за сутки 1 938 пациентов. Всего от COVID-19 в Москве излечились 1 487 800 человек.

Накануне сообщалось о 1 886 выписанных и 63 умерших.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 29 сентября составляет 1 629 922.

23 июля мэр города Сергей Собянин заявил, что пик заболеваемости COVID-19 в Москве пройден. Власти надеялись на дальнейшее улучшение ситуации, и оно произошло: 13 августа из-за уменьшения объемов госпитализации пациентов с коронавирусом в столице отменили ряд ограничений.

Однако со второй декады сентября заболеваемость COVID-19 в Москве начала расти.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, власти Москвы пока не планируют вводить ограничения, однако в случае дальнейшего роста заболеваемости не исключено возвращение системы QR-кодов в кафе и ресторанах, а также обязательного перевода не менее 30% сотрудников на удаленный формат работы.