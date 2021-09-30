Что случилось этой ночью: четверг, 30 сентября

Признание американским военачальником поражения США в Афганистане, планы Роскомнадзора оштрафовать Facebook, подтверждение переговоров США с талибами о контроле над Кабулом

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Американский военачальник признал, что США проиграли войну в Афганистане. Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли заявил, что эта военная операция стала для США стратегическим провалом. "Но мы ее проиграли не в последние 20 дней и даже не в последние 20 месяцев", - сказал он на слушаниях в американском сенате, объясняя, что причины неудачи - далеко в прошлом.

- Роскомнадзор планирует оштрафовать Facebook на сумму до 10% выручки. Газета "Ведомости" со ссылкой на пресс-службу РКН пишет, что соцсеть могут наказать за повторное неудаление запрещенной информации. При этом эксперты оценивают российскую выручку Facebook в пределах 12 млрд рублей, указывает издание.

- В Пентагоне подтвердили, что талибы предлагали США временный контроль над Кабулом. Глава Центрального командования ВС США Фрэнк Маккензи рассказал, что лидеры "Талибана" (движение запрещено в РФ) обсуждали с ним этот вопрос во время переговоров в Дохе 15 августа. Но, по его словам, он отказался, так как не имел соответствующих указаний, а у США "не было необходимых ресурсов, чтобы провести такую операцию".

- Байден отказался от встречи с Аббасом во время проведения Генассамблеи ООН. Axios пишет, что палестинский лидер, перед принятием решения о поездке в Нью-Йорк, пытался договориться о двусторонних переговорах с американским президентом. Но Белый дом отказал Аббасу, сославшись на занятость Байдена и в итоге он не поехал в США.

- Регулятор разрешил Virgin Galactic продолжить суборбитальные полеты. Федеральная авиационная администрация США завершила расследование в отношении отклонения от курса ракетоплана Unity во время полета в июле и договорилась с корпорацией о расширении защищенного воздушного пространства во время будущих запусков.