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Массовая гибель черношейных поганок произошла в Крыму

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Массовая гибель птиц - черношейных поганок - зафиксирована на побережье Сиваша в Крыму, причина устанавливается, сообщил "Интерфаксу" старший преподаватель кафедры геоэкологии Крымского федерального университета Григорий Прокопов.

"На протяжении двух недель гибла птица, в основном черношейная поганка. Вдоль берега лежит несколько тысяч погибших особей. С поганкой лежит утка - пеганка, чайка - морской гулубок, и редко попадаются птицы других видов. Скорее всего, причина гибели - вирусное или другое заболевание", - сказал ученый.

Оценить общее количество погибшей черношейной поганки сложно. "Мы "вилку" примерно посчитали: от пяти до семи тысяч", - сказал Прокопов. По оценкам специалистов, также погибло около 200-300 особей пеганки и 150-200 - морского голубка.

Черношейная поганка - пролетная для Крыма птица. "Гнездовой ареал черношейной поганки охватывает европейскую часть и практически всю азиатскую. Те, которые летят через Крым, скорее всего, летят из азиатской части. Часть зимует, часть летит дальше", - сказал Прокопов.

Он отметил, что сталкивается с массовой гибелью птиц не впервые. "Два или три года назад на Донузлаве массово гибла лысуха. По несколько тысяч ложилось. Регулярно бывают такие явления", - отметил Прокопов.

Председатель госкомитета ветеринарии Крыма Валерий Иванов сообщил журналистам, что к проверке подключился Россельхознадзор.

"Принимаются совместные меры, чтобы купировать этот процесс, чтобы заболевание птицы не распространялось, с одной стороны, а с другой - чтобы не передалось домашней птице личных подсобных хозяйств Ленинского района (восток Крыма - ИФ)", - сказал Иванов, не назвав поразившую птиц болезнь.

Позднее он сообщил, что специалисты проверят пять сел в Ленинском районе в восточной части Крыма. Он призвал не заезжать на территорию, где погибли птицы, чтобы не стать переносчиком инфекции, но не назвал заболевание.

"Это не имеет для общественности большого значения, оно единичное - в природе оно существует всегда. То, что оно выявлено - для нас сигнал для проверки ближайшей территории на отсутствие такого заболевания у домашних животных", - заявил чиновник "Интерфаксу".

Начальник отдела внутреннего контроля и надзора южного межрегионального управления Россельхознадзора Александр Санников сообщил, что специалисты ездили в район Сиваша, где нашли погибших диких птиц, и взяли пробы для исследования.

Россельхознадзор просит собственников птиц сообщать в ветслужбу обо всех случаях болезни пернатых.

Черношейная поганка (лат. Podiceps nigricollis) - водоплавающая птица из семейства поганковых. Длина ее тела достигает 28-34 см, масса 250-600 граммов. Гнездится в Европе, средней и южной Азии, на большей части Африки, на юге и юго-западе США и на севере Южной Америки. Часто селится совместно с чайками, крачками и другими птицами. Гнездится на водоемах, преимущественно на стоячих, однако охотно селится на речных протоках и заводях. На пролете встречается даже на горных реках.

Крым

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