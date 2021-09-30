Дело Марины Раковой затронуло работу еще двух сотрудников Сбербанка

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Из-за расследования дела вице-президента Сбербанка Марины Раковой банку придется назначить замену не только ей, но и еще двум сотрудникам, сообщил журналистам первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис.

"Помимо Раковой, в рамках этого дела еще два сотрудника Сбербанка не смогут исполнять свои обязанности. "Поскольку у нее и у еще двух сотрудников нет возможности продолжать свою трудовую деятельность, то на время, пока не возникнет ясность по итогам расследования, мы сегодня назначим исполняющих обязанности этих наших коллег", - сказал он.

По словам Хасиса, в Сбербанке об уголовном деле узнали накануне.

"Комментировать особо нечего, потому что дело, по которому она проходит фигурантом, не относится к деятельности Сбербанка, относится к ее работе на предыдущей должности", - заявил он.

О том, что Ракову доставили в Следственный департамент МВД на допрос, стало известно 29 сентября.

Днем 30 сентября Сбербанк впервые прокомментировал ситуацию: его пресс-служба сообщила, что на время следствия вместо Раковой будет назначен новый вице-президент.

Ракова работает в Сбербанке с 2020 года и занимается общим управлением дивизионом "Цифровые образовательные платформы". До этого она была замминистра просвещения.

Следствие МВД вменяет ей мошенничество в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК).

По данным источника "Интерфакса", это дело возбудили 9 августа по факту хищения бюджетных средств при реализации госпрограммы "Образование". Поводом для подозрений следствия стали ряд экспертиз, выявившие несоответствия в выполнении работ по госконтрактам, которые были заключены в 2019 году, когда Ракова была замглавы Минпросвещения.

"Как считает следствие, Ракова пролоббировала заключение с "Фондом новых форм образования" госконтрактов, который в свою очередь привлек субподрядчика - московскую высшую школу социальных и экономических наук. При этом деньги перечислялись компании "Учитель будущего". Как выяснилось, по двум контрактам работы так и не выполнены", - говорил источник "Интерфакса". По его словам, ущерб, причиненный государству, составил по оценке следствия 50 млн руб. В ближайшее время следствие проверит еще ряд контрактов на 150 млн рублей, курировавшихся Раковой.