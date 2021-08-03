Суд арестовал имущество экс-главы Росалкогольрегулирования Чуяна на 3,4 млрд руб.

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Северной Осетии удовлетворил заявление ООО "Паритет Групп" о принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на денежные средства и иное имущество экс-руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) Игоря Чуяна на сумму 3,404 млрд рублей.

Как следует из материалов картотеки суда, заявление было подано в рамках иска о привлечении к субсидиарной ответственности четырех человек по обязательствам ООО "Ракурс" (банкрот), среди которых значится Чуян.

Заявитель отмечает, что Чуян уклоняется от исполнения данных обязательств, которые существуют в настоящее время (а также уклоняется от участия в предварительном следствии по делу о хищении средств из обанкротившегося банка "Объединенный финансовый капитал", ОФК). "Паритет Групп" не располагает информацией о принадлежащем Чуяну имуществе, поэтому просил суд арестовать все имущество в пределах суммы требований кредиторов "Ракурса", которая составляет 3,404 млрд рублей.

В материалах дела отмечается, что именно Чуян принимал "общие стратегические решения" и являлся контролирующим лицом "Ракурса". Кроме того, приобщенные к данному делу документы УФНС по Северной Осетии дают основания говорить об умышленном выводе средств из компании.

Суд пришел к выводу, что требования заявителя "разумны и обоснованы", при их непринятии существует возможность причинения ему значительного ущерба. Исходя из этого, заявление "Паритет Групп" было удовлетворено.

Чуян с 2018 года находится в международном розыске. В декабре 2018 года Басманный суд Москвы заочно арестовал его по обвинению в злоупотреблении полномочиями, которые повлекли за собой ущерб для ОФК банка.

ЦБ РФ в марте 2018 года ввел в ОФК временную администрацию в связи с неустойчивым финансовым положением и наличием угрозы интересам кредиторов и вкладчиков кредитной организации. В апреле того же года регулятор отозвал у банка лицензию. Арбитражный суд Москвы 6 августа 2018 года по заявлению ЦБ РФ признал ОФК банк несостоятельным (банкротом). Его конкурсным управляющим утверждено АСВ.

Согласно аналитической системе "СПАРК-Интерфакс", ООО "Паритет Групп" занимается оптовой торговлей напитками. 100% уставного капитала принадлежит экс-бенефициару группы "Кристалл-Лефортово" Павлу Сметане (признан банкротом).

ООО "Ракурс" занималось производством алкогольных напитков в Северной Осетии. В 2019 году признано банкротом. 100% уставного капитала принадлежит Вадиму Гагиеву.