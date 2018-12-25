Суд в Москве заочно арестовал экс-главу "Росалкогольрегулирования"

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы по ходатайству следствия во вторник санкционировал заочный арест бывшего руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) Игоря Чуяна, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, передает корреспондент "Интерфакса".

"Суд постановил: избрать в отношении Чуяна меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, исчисляя срок с момента экстрадиции обвиняемого на территорию РФ либо с момента его задержания на территории РФ", - огласила решение судья Юлия Сафина.

Чуяну заочно предъявлено обвинение по ч.3 ст.33 и ч.2 ст.201 УК РФ (Организация злоупотребления полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Он объявлен в международный розыск.

В чем обвиняют Чуяна

По данным источника "Интерфака" противоправные действия бывшего руководителя "Росалкогольрегулирования") Чуяна следствие пока оценило в сумму 30 млрд рублей.

"Ущерб от злоупотреблений Чуяна полномочиями, причиненный банку "Объединенный финансовый капитал" (ОФК) и миноритарному акционеру банка Николаю Егорову, следствие на сегодняшний день оценивает в сумму порядка 30 млрд рублей", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что уголовное дело было возбуждено именно по заявлению Егорова, которому показался подозрительным факторинговый бизнес, осуществляемый в интересах "Статус-Групп", за счет ОФК банка, но юридически оформленный на физических лиц, так или иначе связанных с кредитным учреждением.

С лета 2018 года под домашним арестом находится бывший председатель правления ОФК банка Николай Гордеев.

Как считает следствие, Чуян выдавал акцизные марки предприятиям, а Гордеев по его указанию с 2012 по 2016 годы выдавал им кредиты и банковские гарантии по уплате налогов. При этом Гордеев вырабатывая обходные схемы финансирования алкопредприятий в обход нормативов ЦБ и с искажением бухгалтерской отчетности.

"Свою вину он не признает, перекладывая всю ответственность на Чуяна как мажоритарного акционера банка", - резюмировал собеседник агентства.

В июле этого года стало известно, что Чуян покинул пост по собственному желанию. Он работал главой Росалкогольрегулирования с момента создания службы в конце 2008 года.