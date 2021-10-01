Что произошло за день: пятница, 1 октября

Задержание Михаила Саакашвили, новый антирекорд по числу умерших от COVID в России, освобождение Кузнецовой от должности детского омбудсмена

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Грузии задержали Михаила Саакашвили. С утра появлялись противоречивые сообщения о его местонахождении: сам экс-президент Грузии написал в фейсбуке, что прибыл в Батуми, а грузинские власти заверяли, что он на Украине. О задержании Саакашвили вечером сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

- В России число умерших от COVID-19 за сутки достигло 887 человек. Это новый антирекорд. Заболели еще 24 522 человека, на Москву пришлись 3 993 случая заражения.

- Анна Кузнецова освобождена от должности детского омбудсмена. Решение принято в связи с ее избранием в Госдуму. Другим указом президент РФ Владимир Путин освободил Владимира Васильева от обязанностей своего советника - он также переходит в Думу.

- Бывшая замминистра просвещения России Марина Ракова объявлена в розыск. Подозреваемая в хищении средств на госпрограмму "Образование" скрылась от следствия. Трое других фигурантов дела были арестованы накануне.

- Цена газа в Европе достигла почти $1200/тыс. куб. м на фоне дефицита поставок.

- В Черногории задержали бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, объявленного Россией в розыск. Об этом сообщают балканские СМИ, посольство РФ пока не получило официальной информации. Кроме того, стало известно о задержании в Черногории бывшего главы Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна. Он заочно арестован по делу о злоупотреблении полномочиями и нанесении ущерба ОФК-банку и его миноритарию на 30 млрд рублей.

- Член Российского императорского дома Георгий Романов обвенчался с итальянкой Ребеккой Беттарини. Церемония прошла в Исаакиевском соборе Петербурга с участием около тысячи гостей.