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Бывший глава "Росалкогольрегулирования" объявлен в международный розыск

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы во вторник рассмотрит ходатайство следователя о заочном аресте бывшего руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) Игоря Чуяна, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями.

"Заседание по рассмотрению ходатайства следователя об избрании в отношении Чуяна меры пресечения в виде заключения под стражу заочно, состоится сегодня в 16:00 мск", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева.

По ее словам, Чуяну заочно предъявлено обвинение по ч.3 ст.33 и ч.2 ст.201 УК РФ (Организация злоупотребления полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Он объявлен в международный розыск.

Наказание по данному обвинению предусматривает либо штраф в размере до одного миллиона рублей, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до десяти лет.

В суде не уточнили суть обвинения, однако, по данным некоторых СМИ, речь идет о якобы организованных Чуяном махинациях на алкогольном рынке.

В июле этого года стало известно, что Чуян покинул пост по собственному желанию. Он работал главой Росалкогольрегулирования с момента создания службы в конце 2008 года. Его место занял гендиректор ФКП "Союзплодоимпорт" Игорь Алешин.

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Теги: Росалкогольрегулирование, Игорь Чуян

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