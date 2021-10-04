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Десятки человек задержаны после ночной вечеринки на парковке в Симферополе

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Полицейские задержали около 90 человек, которые собрались на своих автомобилях ночью на парковке торгового центра в Симферополе для проведения вечеринки, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МВД по Крыму в понедельник.

С задержанными провели профилактические беседы, чтобы они впредь не нарушали законы. В отношении 24 человек полицейские составили административные протоколы, уточнили в пресс-службе.

Протоколы связаны с нарушением антиковидных ограничений, миграционного законодательства, неисполнения родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, а также с нарушением правил дорожного движения.

По информации полиции, речь идет о парковке торгового центра "Ашан". Молодые люди регулярно собираются там, в том числе для соревнований в дрифте. Местные жители жалуются на нарушение тишины по ночам.

Симферополь МВД Крым

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