Росавиация пригрозила перевозчикам запретом на полеты из-за участившихся катастроф

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Росавиация пригрозила, что будет превентивно приостанавливать полеты авиакомпаний, если они будут недостаточно внимания уделять вопросам безопасности. Это заявление было сделано на фоне участившихся авиакатастроф, рост их числа ведомство связало с качеством менеджмента у авиаперевозчиков.

"Руководители авиакомпаний предупреждены о том, что в случае неисполнения мероприятий, предложенных с целью исключения повторяемости авиационных происшествий по аналогичным причинам - столкновения исправных воздушных судов с земной и водной поверхностью в управляемом полете, Росавиацией будут приниматься упредительные меры по ограничению коммерческой деятельности эксплуатантов, вплоть до аннулирования сертификатов", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

Анализ авиапроисшествий 2021 года показал, что ошибки и нарушения со стороны пилотов свидетельствуют о неблагополучной ситуации с управлением персоналом, о низком уровне трудовой и корпоративной дисциплины, а также культуры безопасности полетов, заявил на совещании в Москве замглавы ведомства Олег Сторчевой.

Он сказал, что если командир воздушного судна несет персональную ответственность за безопасное завершение полета, то надо признавать "персональную ответственность генерального директора за создание всех без исключения условий, чтобы члены экипажа и другой подчиненный персонал даже не сомневались в необходимости выполнять установленные правила".

"Нарушения правил полетов, особенно сознательные, однозначно свидетельствуют о неспособности или нежелании высшего руководства смотреть в будущее своей организации" - привели в пресс-службе слова Сторчевого.

С августа 2021 года Росавиация проверяет 35 авиапредприятий. Уже прошли 20 выездных проверок эксплуатантов и проводятся еще три.

Проверки выявили такие несоответствия требованиям федеральных авиационных правил, как "слабая организация работы и управления должностных лиц, формальное прохождение предварительных подготовок при организации и выполнении полетов, неудовлетворительное поддержание летной годности воздушных судов, несвоевременное прохождение периодической подготовки и квалификационных проверок членов кабинных экипажей", сказали в пресс-службе.

С начала лета в России участились авиакатастрофы. Причиной сразу нескольких из них стало столкновение воздушных судов со склонами сопок. 6 июля разбился самолет Ан-26, летевший из Петропавловска-Камчатского в Палану, 12 августа на Камчатке разбился вертолет Ми-8, 22 сентября в Хабаровском крае разбился Ан-26.