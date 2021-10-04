Явлинский выписался домой после операции на сердце

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Со-основатель "Яблока", председатель федерального политкомитета партии Григорий Явлинский вернулся домой после операции на сердце, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе партии "Яблоко".

"В связи с ростом заболеваемости ковидом в Москве и удовлетворительным состоянием Григория Явлинского его выписали из больницы. В ближайшее время он вернется к работе", - пообещали в пресс-службе.

О госпитализации 69-летнего политика стало известно 27 сентября. 28 сентября ему провели операцию по абляции сердца. 29 сентября сам Явлинский сказал журналистам, что она прошла благополучно.

На выборах в Госдуму "Яблоко" набрало 1,33% и не только не прошло в парламент, но и не получило 3%, необходимых для получения госфинансирования.