Митрохин подтвердил возникновение проблем со здоровьем у Явлинского

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Основатель партии "Яблоко", председатель ее федерального политкомитета Григорий Явлинский обратился к лечащему врачу, его состояние не тяжелое, сообщил депутат Мосгордумы Сергей Митрохин.

"У него действительно возникли некоторые проблемы со здоровьем, он уже обратился сейчас к лечащему врачу и находится у него. Никаких данных о тяжелом состоянии у меня нет. Скорее всего, он скоро выйдет на связь после приема у врача", - сообщил Митрохин "Интерфаксу" в понедельник.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что Явлинский находится в больнице, у него диагностировано нарушение сердечного ритма.