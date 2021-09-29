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Явлинский перенес операцию на сердце

Явлинский перенес операцию на сердце
Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Основатель партии "Яблоко", председатель ее федерального политкомитета Григорий Явлинский сообщил, что ему провели операцию на сердце.

"Вчера мне сделали операцию (абляцию сердца) в одной из московских больниц. Операция прошла успешно, сейчас я чувствую себя нормально и уже могу работать. Некоторое время (надеюсь, не долго!) буду оставаться в больнице под присмотром врачей", - написал Явлинский в среду в своем телеграме.

Ранее его соратник Сергей Митрохин подтвердил "Интерфаксу", что у Явлинского возникли некоторые проблемы со здоровьем, он обратился к лечащему врачу, но его состояние не тяжелое. В пресс-службе "Яблока" накануне сообщили, что Явлинский находится в одной из московских больниц из-за проблем с сердцем, чувствует себя удовлетворительно.

Яблоко Григорий Явлинский

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