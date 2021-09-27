Явлинский попал в больницу из-за проблем с сердцем

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Основатель партии "Яблоко", председатель ее федерального политкомитета Григорий Явлинский находится в московской больнице из-за проблем с сердцем и чувствует себя удовлетворительно, сообщили в пресс-службе партии.

"Врачи делают все необходимое. Некоторое время он будет оставаться под наблюдением врачей", - говорится в сообщении партии "Яблоко" в понедельник.

Ранее депутат Мосгордумы Сергей Митрохин подтвердил "Интерфаксу", что у Явлинского возникли некоторые проблемы со здоровьем, он обратился к лечащему врачу, его состояние не тяжелое.

В понедельник в соцсетях появилась информация, что Явлинский находится в больнице, и у него диагностировано нарушение сердечного ритма.