Чечня ввела обязательную вакцинацию для определенных категорий граждан

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Руководители организаций и предприниматели, действующие на территории Чечни, должны обеспечить вакцинирование 90% сотрудников до 25 августа, говорится в документе, опубликованном на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Согласно документу, обязательной вакцинации подлежат государственные служащие, работники сферы отдыха, общепита и торговли, работники коммунальных служб и бытовых услуг, работники транспорта, военнослужащие, журналисты, обучающиеся старше 18 лет, члены избирательных комиссий и наблюдатели.

Отмечается, что в республике зафиксирован рост заболеваемости среди тех, кто активно посещает общественные места (торговые центры, развлекательные площадки, спортивные мероприятия, парки, бары, рестораны и т. д).

По данным властей, 72% заболевших - работающие граждане, 45% - пенсионеры, 27% - дети.

В постановлении также указано, что руководители организаций и предприниматели, действующие на территории Чечни, должны обеспечить двухэтапное вакцинирование 90% сотрудников до 25 августа текущего года.

По данным федерального оперативного штаба по COVID-19 за 26 июля, в Чечне за все время пандемии зафиксировано 15 469 случаев заражения COVID-19, выздоровели 12 891, умерли 293 человека.