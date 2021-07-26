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Более полумиллиона жителей Чечни вакцинировались от COVID-19

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал все взрослое население республики вакцинироваться от COVID-19.

"Во всех городах и районах работают специальные рабочие группы. Они проводят мониторинг и разъяснительную работу с населением. Одиннадцать районов выполнили план по вакцинации, который составляет 60% привитого взрослого населения. Остальные муниципальные образования вплотную приблизились к этому показателю. Всего в настоящее время в субъекте привито 563 тыс. 264 человека!", - написал Кадыров в соцсетях по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Он отметил, что в республике не намерены останавливаться на 60%, а собираются привить все взрослое население. Также глава региона поручил проверить, прошли ли вакцинацию жители Чечни, выехавшие за ее пределы.

"Проблема COVID-19 остро стоит в нашей республике, как и во всем мире. Только за июль количество летальных исходов от коронавируса составило 141 человек, а за истекшие сутки - семь. Вместе с тем, система здравоохранения полностью готова отразить удар пандемии. У нас есть все необходимое - от специалистов до медикаментов! Пользуясь случаем, я обратился к населению с призывом проявить гражданскую сознательность и привиться. Это единственный способ защитить себя и окружающих", - добавил Кадыров.

По данным федерального оперативного штаба по COVID-19 за 26 июля, в Чечне за все время пандемии зафиксировано 15 тыс. 342 случая заражения COVID-19, выздоровели 12 тыс. 860, умерли 283 человека.

Хроника 09 января 2020 года – 26 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Чечня Рамзан Кадыров COVID-19 коронавирус

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