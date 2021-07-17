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В Чечне поймали изготовителей поддельных сертификатов о вакцинации

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Полицейские Чечни задержали фигурантов, занимавшихся подделкой сертификатов о вакцинации, сообщает пресс-служба МВД по региону.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий в с. Алхан-Кала Грозненского района полицейскими был задержан 63-летний житель с. Гехи Урус-Мартановского района. Во время проверки документов он предъявил сертификат о вакцинации, подлинность которого вызвала сомнение у сотрудников полиции", - говорится в сообщении.

Установлено, что он занимался подделкой и реализацией поддельных сертификатов о проведении вакцинации от COVID-19, но при этом не имел никакого отношения к системе здравоохранения.

У задержанного полицейские изъяли фальшивые бланки, а также поддельные печати и штампы с наименованием различных медицинских учреждений Чечни.

Полицейские также задержали жителя Грозного, 1974 года рождения, который помогал мужчине в изготовлении поддельных сертификатов и печатей.

Чечня коронавирус

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