Козак заявил о возможности урегулировать конфликт в Донбассе за год

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Киеву не стоит затягивать с реализацией политической части Минских соглашений во избежание необратимых последствий для внутренней и внешней политики, считает замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак; он также заявил, что конфликт в Донбассе может быть урегулирован в полном объеме за год.

"Президент и парламент Украины стоят перед выбором: политический эгоизм или мир для граждан Украины. Они должны сделать выбор. И чем скорее, тем лучше. Как представляется, уклонение от принятия решения может приобрести необратимые последствия для действующих украинских властей как во внутри-, так и во внешнеполитической сферах", - заявил Козак в интервью французскому изданию Politique Internationale.

По его словам, "конфликт действительно может быть урегулирован в полном объеме в течение одного года - от принятия комплекса законодательных актов Украины до проведения внеочередных местных выборов и восстановления Киевом контроля над всей совокупностью государственной границы".

"Это возможно, если истинной целью украинских руководителей является завершение конфликта, а основой для этого - Минские соглашения", - сказал он.

Козак напомнил, что в соответствии с Минским комплексом мер диалог о будущем статусе Донбасса в составе Украины должен был начаться на следующий день после отвода тяжелых вооружений, то есть с 9 марта 2015 года.

"Такого диалога нет. Предложения представителей Донбасса игнорируются. На них нет ни положительного, ни отрицательного ответа. Украиной не раскрывается даже словесное описание своего видения будущих финальных условий урегулирования конфликта. При том, что по итогам парижского саммита "нормандского формата" 2019 года стороны взяли на себя обязательство по согласованию к апрелю 2020 года в Контактной группе всех политико-правовых аспектов урегулирования конфликта. Уверен, что с достижением таких договоренностей уйдут на второй план или исчезнут вовсе проблемы обеспечения безопасности и гуманитарные вопросы", - сказал он.

По его словам, "в логике урегулирования любого конфликта, даже на бытовом уровне, первым шагом к его прекращению является достижение договоренностей сторон об условиях бесконфликтного сосуществования в будущем".

"Как только такое согласие достигнуто, стороны достаточно легко договариваются о прекращении любых недружественных действий в отношении друг друга. Эту логику мне неоднократно подтверждали и украинские генералы, которые командуют военной операцией на Донбассе. По их мнению, перестрелки и другие инциденты на линии соприкосновения прекратились бы достаточно быстро", - сказал он.

Козак предположил, что Киев не заинтересован в реинтеграции Донбасса по внутриполитическим причинам.

"Наиболее логичная версия ответа на этот вопрос открыто обсуждается в украинских СМИ: завершение конфликта пришедшим к власти политикам невыгодно по экономическим и политическим соображениям. Это логично: когда умолкнут орудия, руководство Украины лицом к лицу столкнется с целым рядом сложных проблем. Это и значительные расходы на восстановление Донбасса, и в особенности исчезновение поводов и оснований для запросов на внешнюю поддержку Украины. Вырастут ожидания граждан в области реформ. Наконец, реинтеграция Донбасса повлечет изменения, электоральные последствия, которых могут оказаться не в пользу действующей власти", - сказал он.