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Суд признал законной блокировку интернет-ресурсов Навального

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы отклонил иск Алексея Навального к Генеральной прокуратуре РФ и Роскомнадзору из-за блокировки различных связанных с оппозиционером ресурсов.

В удовлетворении административного иска Навального о признании незаконными решений и действий РКН и Генпрокуратуры было отказано, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в понедельник.

Навальный подал иск к Генпрокуратуре и Роскомнадзору из-за блокировки его сайта и других интернет-ресурсов в сентябре.

26 июля соратники Навального сообщили о блокировке РКН почти 50 ресурсов, связанных с оппозиционером. В ведомстве "Интерфаксу" подтвердили блокировку, сославшись на требование Генпрокуратуры от 15 июня, согласно которому эти интернет-ресурсы "используются для пропаганды и продолжения запрещенной экстремистской деятельности".

В иске Навальный просил признать действия Роскомнадзора, а также данное требование Генпрокуратуры незаконным. Кроме того, оппозиционер просил суд обязать ведомства устранить нарушение его прав и свобод, отозвав указанные уведомления и требования.

Тверской суд Москва Алексей Навальный Генпрокуратура Роскомнадзор

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