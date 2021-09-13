Навальный подал иск к Генпрокуратуре и Роскомнадзору из-за блокировки сайтов

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы зарегистрировал иск Алексея Навального к Генеральной прокуратуре РФ и Роскомнадзору об оспаривании решений и действий органов государственной власти, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Исковое заявление Навального поступило в суд 13 сентября. Дата его рассмотрения пока не назначена", - сообщили в суде.

26 июля соратники Навального сообщили о блокировке Роскомнадзором на территории РФ почти 50 связанных с оппозиционером сайтов. В ведомстве "Интерфаксу" подтвердили блокировку, сославшись на требование Генпрокуратуры от 15 июня, согласно которому эти интернет-ресурсы "используются для пропаганды и продолжения запрещенной экстремистской деятельности".

В иске Навальный просит признать действия Роскомнадзора, а также данное требование Генпрокуратуры незаконным. Кроме того, оппозиционер просит суд обязать ведомства устранить нарушение его прав и свобод, отозвав указанные уведомления и требования.

В реестр запрещенных в РФ сайтов внесены, в частности, navalny.com, free.navalny.com, fbk.info, сайт признанного в РФ иноагентом "Альянса врачей", сайты Любови Соболь, Леонида Волкова, Олега Степанова, 39 региональных штабов, а также сайты "РосЯма" и "РосЖКХ".

Ранее, Роскомнадзор на основании требования Генпрокуратуры от 15 июня потребовал от Apple и Google удалить приложение "Навальный" из своих сервисов App Store и Google Play, так как оно используется для пропаганды деятельности "Фонда борьбы с коррупцией", который признан экстремистской организацией и запрещен в стране.